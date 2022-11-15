Новые взрывы произошли в Киевской области и других регионах Украины

Новая волна взрывов прокатилась по территории Киевской области и других частях Украины. На всей территории объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Первая информация сообщала о взрывах в Киеве и Киевской области. Также СМИ сообщало о взрывах в Сумской и Одесской областях.

После стало известно о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке страны и в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе. Известно о взрыве в Житомире.

РИА Новости уточняют, что взрывы слышали в Харькове и Львове. Также их слышали в Виннице.

Кроме того ТАСС стало известно, что взорвался объект критической инфраструктуры города Ровно — административного центра Ровненской области Украины.

В Киеве экстренно отключили свет. Электроснабжение и воду отключили в Житомире.