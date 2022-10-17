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Происшествия

Новый травяной пожар произошел в алтайском районе

17 октября МЧС по Алтайскому краю борется с распространением пожара в Каменском районе. Об этом сообщает их пресс-служба.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

Камыш начал гореть на заливных лугах в окрестностях села Мыски. Огонь начал постепенно двигаться в сторону села.

Распространению послужил ветер, который достигается до 20 м/с.

На место происшествия уже выехали федеральная и краевая пожарные охраны. Также на помощь прибыли 25 сотрудников Каменского отдела полиции и шесть единиц техники.

Организовали окарауливание и опашку тракторами.

«Обстановка находится под постоянным контролем, обеспечено взаимодействие между всеми задействованными службами. Случаев перехода огня на территорию села нет», — сообщает МЧС.

Ранее крупный пожар произошел в Змеиногорске. Огонь перекинулся на жилые дома — пострадали два дома и крыша третьего. Весь город заволокло дымом.

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