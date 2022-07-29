29 июля
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Происшествия

Новорожденного ребенка нашел на улице сибиряк

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, привез в приемный покой омского роддома новорожденного младенца.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Медикам он сообщил, что нашел мальчика на улице, сообщает «НГС».

Ребенок родился несколько дней назад, выяснили врачи.

Мужчина принес его завернутым в пеленку и рассказал, что нашел младенца на остановке общественного транспорта.

Контактные данные незнакомец не оставил и скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает — ребенок не имеет отклонений в развитии.

«Мальчик доношенный, состояние его удовлетворительное: вес 3580 граммов, рост ребенка 51 сантиметр» — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе роддома № 6 Анна Корфидова.

Пока малыш находится под присмотром неонатологов, пишет Газета.Ru. В ближайшее время его переведут в детскую больницу.

Розыском матери малыша занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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