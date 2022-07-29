Новорожденного ребенка нашел на улице сибиряк

Медикам он сообщил, что нашел мальчика на улице, сообщает «НГС».

Ребенок родился несколько дней назад, выяснили врачи.

Мужчина принес его завернутым в пеленку и рассказал, что нашел младенца на остановке общественного транспорта.

Контактные данные незнакомец не оставил и скрылся. Сейчас его ищет полиция.

Жизни и здоровью младенца ничего не угрожает — ребенок не имеет отклонений в развитии.

«Мальчик доношенный, состояние его удовлетворительное: вес 3580 граммов, рост ребенка 51 сантиметр» — рассказала заместитель главного врача по лечебной работе роддома № 6 Анна Корфидова.

Пока малыш находится под присмотром неонатологов, пишет Газета.Ru. В ближайшее время его переведут в детскую больницу.

Розыском матери малыша занимаются сотрудники правоохранительных органов.