Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 января
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Новорожденную девочку нашли в подъезде томской многоэтажки

Жильцы одного из многоэтажных домов Томска обнаружили в подъезде новорожденную девочку, которую доставили в перинатальный центр, сообщает РИА «Томск».

Реанимация новорожденных
Реанимация новорожденных
Анна Зайкова

В субботу вечером, 18 января, жильцы дома вызвали бригаду скорой помощи, рассказав про новорожденного ребенка в подъезде.

Медики осмотрели девочку, приняли все необходимые меры и экстренно доставили в областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко.

«Ребенок получил легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», — отметил главврач центра Игорь Степанов.

Девочка весом 2,72 килограмма и ростом 49 сантиметров находится в отделении патологии новорожденных под наблюдением специалистов.

Предположительно, в медицинском учреждении ребенок пробудет в течение двух недель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость