Новорожденную девочку нашли в подъезде томской многоэтажки

В субботу вечером, 18 января, жильцы дома вызвали бригаду скорой помощи, рассказав про новорожденного ребенка в подъезде.
Медики осмотрели девочку, приняли все необходимые меры и экстренно доставили в областной перинатальный центр имени Ирины Евтушенко.
«Ребенок получил легкое переохлаждение, но сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков. Девочка доношенная, находится на искусственном вскармливании, проводятся необходимые анализы», — отметил главврач центра Игорь Степанов.
Девочка весом 2,72 килограмма и ростом 49 сантиметров находится в отделении патологии новорожденных под наблюдением специалистов.
Предположительно, в медицинском учреждении ребенок пробудет в течение двух недель.