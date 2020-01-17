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Происшествия

Новорожденную девочку оставил мужчина на пороге поликлиники в Кузбассе

В Юрге сотрудники полиции проводят проверку по факту обнаружения младенца возле местной больницы, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина оставил новорожденного ребенка и убежал. Юрга.
Мужчина оставил новорожденного ребенка и убежал. Юрга.
кадр из видео.

В полицию в 05:55 ночи позвонил сторож поликлиники. Он рассказал, что возле входа обнаружил новорожденного ребенка.

Правоохранители просмотрели запись камер наблюдения. На кадрах видно, как к зданию подошел мужчина, оставил ребенка на земле возле входа и убежал.

«Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности матери новорожденной девочки, а также мужчины, который подбросил ребенка к медицинскому учреждению. Малышка помещена в родильное отделение, ее жизни ничего не угрожает», — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», максимальное наказание — 1 год лишения свободы.

Сотрудники полиции просят всех, кто владеет информацией о причастных к произошедшему лицах, сообщить по телефонам «02» (102 — с мобильного), 8-(38451)-6−66−21 (дежурная часть межмуниципального отдела МВД) или 8-(3842)-32−73−12 (дежурная часть ГУ МВД по Кемеровской области).

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