21 июля
﻿
Происшествия

Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны

Житель Новосибирска пошел на отчаянный эксперимент. Он просверлил себе череп хозяйственной дрелью и вставил чип, чтобы контролировать осознанные сны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны
Новосибирец просверлил себе череп дрелью, чтобы контролировать осознанные сны
Mash Siberia

По данным источника, новосибирец давно интересовался работой нейрохирургов и смотрел видео в интернете. Он мечтал модифицировать собственное тело, но к врачам не обращался. В конечном итоге он начал экспериментировать самостоятельно.

Мужчина отрабатывал приемы на овцах. После работы с пятью подопытными, он решил провести эксперимент на самом себе. Купил хозяйственную дрель, просверлил череп и вживил электрод в мозг.

Сибиряк признался, что чуть не умер во время домашней операции от потери крови. Не хватило опыта, объяснил он.

Мужчина уверен, что вживленный чип поможет ему контролировать осознанные сновидения. Однако после эксперимента ему все равно пришлось лечь в больницу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость