В алтайском кафе новосибирец справил нужду, разбил посуду и набросился на полицейского

Во время предварительного расследования установили, что в июле 2018 года новосибирец был в одном из популярных заведений Камня-на-Оби.
Там он, изрядно выпив, начал вести себя неподобающем культурному обществу образом. А именно, до приезда сотрудников начал бить посуду и справлять нужду вне туалета, отмечают в ведомстве.
Прибывшие полицейские попытались остановить мужчину, но тот не подчинялся. Более того, хулиган ударил представителя власти в челюсть.
Подсудимый свою вину признал в полном объеме и рассказал, что совершил преступление, потому что был пьян. Мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 2 года. Осужденному в течение 2 лет также запрещено посещать бары, рестораны, места распития спиртного.
Приговор суда вступил в законную силу.