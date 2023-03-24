Новосибирец угнал автомобиль, который отсудила у него бывшая жена

Мужчина полтора часа возил приставов по Новосибирску и не хотел отдавать принадлежащую по закону бывшей жене «Тойоту», сообщает Mash Siberia.

Елена и Алексей не могут поделить имущество после развода уже три года.

Женщине присудили «Тойоту Хайлендер», но она никак не может забрать автомобиль — экс-супруг не отдает.

Елена жаловалась, что приставы бездействовали, а документы пропадали. В конце концов, она добилась судебного запрета, по которому Алексей не мог больше пользоваться машиной. И подала в розыск.

Бывшего мужа нашли в тот же день. Однако новосибирец не сдался и полтора часа ездил по городу с сотрудниками УФССП на хвосте со словами: «Ничего не отдам».

Когда он все же приехал в Октябрьский отдел приставов, Елена и ее адвокат вызвали полицию. Но Алексей вышел из ведомства и вновь сел за руль не принадлежащего ему автомобиля, умчав на глазах сотрудников.

Женщина требует, чтобы машину нашли и вернули ей, как положено по закону.

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