Новосибирец вышел из машины в Алтайском крае и пропал

В Поспелихинском районе 8 января пропал Алексей Исаченко, житель Новосибирской области. Мужчина вышел из машины и исчез, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Пропал Алексей Исаченко СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что Алексей Исаченко пропал по пути в Новосибирскую область. Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы пропавшего:

на вид 20−25 лет,

рост 160−165 см.,

худощавого телосложения,

глаза голубые,

волос рыжий,

стрижка короткая.

Особые приметы:

шрам на верхней губе слева,

на груди шрам от ножевого ранения,

на лице угревая сыпь,

ходит вприпрыжку,

злоупотребляет спиртным.

Был одет:

зимняя камуфлированная куртка без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета,

черная толстовка с капюшоном,

серый шерстяной свитер с молнией до середины с двумя белыми полосками,

черная футболка,

штаны зимние камуфлированного цвета с оттенком зеленого на лямках,

зеленые резиновые сапоги,

серые вязаные варежки.