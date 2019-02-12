Новосибирец вышел из машины в Алтайском крае и пропал

Пропал Алексей Исаченко
СУ СКР по Алтайскому краю.
Известно, что Алексей Исаченко пропал по пути в Новосибирскую область. Следователи возбудили уголовное дело.
Приметы пропавшего:
- на вид 20−25 лет,
- рост 160−165 см.,
- худощавого телосложения,
- глаза голубые,
- волос рыжий,
- стрижка короткая.
Особые приметы:
- шрам на верхней губе слева,
- на груди шрам от ножевого ранения,
- на лице угревая сыпь,
- ходит вприпрыжку,
- злоупотребляет спиртным.
Был одет:
- зимняя камуфлированная куртка без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета,
- черная толстовка с капюшоном,
- серый шерстяной свитер с молнией до середины с двумя белыми полосками,
- черная футболка,
- штаны зимние камуфлированного цвета с оттенком зеленого на лямках,
- зеленые резиновые сапоги,
- серые вязаные варежки.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах безвестного исчезновения мужчины или тех, кто видел его, просят сообщить по телефону