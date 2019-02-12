Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 февраля -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Новосибирец вышел из машины в Алтайском крае и пропал

В Поспелихинском районе 8 января пропал Алексей Исаченко, житель Новосибирской области. Мужчина вышел из машины и исчез, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова
Пропал Алексей Исаченко
Пропал Алексей Исаченко
СУ СКР по Алтайскому краю.

Известно, что Алексей Исаченко пропал по пути в Новосибирскую область. Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы пропавшего:

  • на вид 20−25 лет,
  • рост 160−165 см.,
  • худощавого телосложения,
  • глаза голубые,
  • волос рыжий,
  • стрижка короткая.

Особые приметы:

  • шрам на верхней губе слева,
  • на груди шрам от ножевого ранения,
  • на лице угревая сыпь,
  • ходит вприпрыжку,
  • злоупотребляет спиртным.

Был одет:

  • зимняя камуфлированная куртка без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета,
  • черная толстовка с капюшоном,
  • серый шерстяной свитер с молнией до середины с двумя белыми полосками,
  • черная футболка,
  • штаны зимние камуфлированного цвета с оттенком зеленого на лямках,
  • зеленые резиновые сапоги,
  • серые вязаные варежки.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах безвестного исчезновения мужчины или тех, кто видел его, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94 или по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость