Новосибирец заказал убийство бывшей жены, ее дочери и внучки

58-летний мужчина задумал поубивать знакомых ему людей весной 2018 года. Захотел продать квартиру, которая принадлежала его бывшей 59-летней супруге, где также проживали ее 36-летняя дочь с трехлетней девочкой.

«Купил сигнальный пистолет в одном из магазинов города Новосибирска, переделал его под боевые патроны и подыскал исполнителя преступления, предоставив ему полную информацию о личности и повседневной жизни потерпевших», — рассказали в ведомстве.

Также сообщил об обстановке в квартире, самых лучших путях подхода и отхода Кроме того, передал комплект ключей для беспрепятственного проникновения в квартиру.

«Исполнителю была обещана половина стоимости квартиры, которая оценена в 2,5 млн рублей», — отметили в СК.

В августе 2018 года исполнитель преступления встретился с заказчиком и рассказал, что совершил убийство, после чего новосибирца задержали.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима, он также должен вылатить 100 тыс. рублей штрафа.