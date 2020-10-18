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Происшествия

Новосибирск в шоке. Родители бросили в полыхающем доме троих детей

В субботу решением Новосибирского районного суда муж и жена Аблизины арестованы до 15 декабря за то, что оставили в полыхающем доме своих детей — трех, пяти и семи лет. Пожар произошел 15 октября в дачном домике, где обитала семья. По словам очевидцев, мать не торопилась спасать детей, а отец пришел с работы, когда уже было поздно.

В Новосибирске задержали родителей, которые бросили своих детей на пожаре.
В Новосибирске задержали родителей, которые бросили своих детей на пожаре.
"ИНцидент. Новосибирск".

Семья Аблизиных переехала в Новосибирск из Красноярска. Регистрации не было, поскольку жили на арендованной даче. Муж, судя по всему, нашел временную работу.

Пожар в садоводческом обществе «Елочка-2» произошел в полдень, пишет Sibfm.ru. Скорее всего, огонь вырвался наружу из печки-буржуйки, которой отапливался садовый домик. В этот момент в нем находились две девочки 7 и 5 лет и их трехлетний брат.

Их мать, по словам адвоката, убежала с места происшествия, «чтобы не видеть, как умирают дети». А отец рассказал журналистам «КП_Новосибирск», что пришел с работы слишком поздно.

Местные жители возмущены поведением родителей.

Они шли откуда-то, смотрят, дом их горит, — рассказал корреспондентам знакомый семьи-погорельцев. — Они испугались и убежали. Какие-то очевидцы вызвали уже пожарных. Потом отец и мать детей стали мне звонить и просить их спрятать. Я им предложил идти в полицию. Да и вообще как-то в голове не укладывается, зачем им убегать-то? Поверить не могу в это все.

Во время задержания мать вела себя буйно, кричала на журналистов и бросалась в драку с полицейскими, пишет «Инцидент. Новосибирск».

В социальных сетях жители Новосибирска в шоке от родительского преступления. «Человеческое равнодушие достигло крайней точки предела», — написал один из комментаторов.

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