Новосибирск в шоке. Родители бросили в полыхающем доме троих детей

Семья Аблизиных переехала в Новосибирск из Красноярска. Регистрации не было, поскольку жили на арендованной даче. Муж, судя по всему, нашел временную работу.
Пожар в садоводческом обществе «Елочка-2» произошел в полдень, пишет Sibfm.ru. Скорее всего, огонь вырвался наружу из печки-буржуйки, которой отапливался садовый домик. В этот момент в нем находились две девочки 7 и 5 лет и их трехлетний брат.
Их мать, по словам адвоката, убежала с места происшествия, «чтобы не видеть, как умирают дети». А отец рассказал журналистам «КП_Новосибирск», что пришел с работы слишком поздно.
Местные жители возмущены поведением родителей.
Они шли откуда-то, смотрят, дом их горит, — рассказал корреспондентам знакомый семьи-погорельцев. — Они испугались и убежали. Какие-то очевидцы вызвали уже пожарных. Потом отец и мать детей стали мне звонить и просить их спрятать. Я им предложил идти в полицию. Да и вообще как-то в голове не укладывается, зачем им убегать-то? Поверить не могу в это все.
Во время задержания мать вела себя буйно, кричала на журналистов и бросалась в драку с полицейскими, пишет «Инцидент. Новосибирск».
В социальных сетях жители Новосибирска в шоке от родительского преступления. «Человеческое равнодушие достигло крайней точки предела», — написал один из комментаторов.