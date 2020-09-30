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1 октября
Происшествия

Новосибирские сотрудники ГИБДД с дубинками накинулись на водителя

Кадры жесткого задержания пьяного автомобилиста в Новосибирской области попали в Сеть.

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Сообщество «Инцидент Новосибирск» опубликовало видео, на котором видно, что сотрудники правоохранительных органов избивают мужчину дубинками.

Свидетель произошедшего рассказал, что все случилось в селе Криводановка. Выпивший водитель до этого выехал на встречную полосу через двойную сплошную, сотрудники ГИБДД устремились за ним в погоню.



«Задержанный виновен, но повода для избиения не было», — сообщает снимавший видео.

Напомним, 30 сентября на дороге в Барнауле тоже была рукопашная схватка. Мужчина ударил девушку по лицу за то, что она неправильно припарковалась. И спокойно уехал.

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