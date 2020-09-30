Новосибирские сотрудники ГИБДД с дубинками накинулись на водителя

Сообщество «Инцидент Новосибирск» опубликовало видео, на котором видно, что сотрудники правоохранительных органов избивают мужчину дубинками.

Свидетель произошедшего рассказал, что все случилось в селе Криводановка. Выпивший водитель до этого выехал на встречную полосу через двойную сплошную, сотрудники ГИБДД устремились за ним в погоню.





«Задержанный виновен, но повода для избиения не было», — сообщает снимавший видео.

Напомним, 30 сентября на дороге в Барнауле тоже была рукопашная схватка. Мужчина ударил девушку по лицу за то, что она неправильно припарковалась. И спокойно уехал.