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Происшествия

Новосибирский чемпион по ММА получил срок за драку с лопатой

В Новосибирске суд вынес приговор 21-летнему чемпиону по ММА (боям без правил) Марку Белых. Молодой человек жестоко избил прохожего, а его 18-летняя подруга несколько раз ударила жертву лопатой, сообщает ndn.info.

Уборка снега, лопата.
Уборка снега, лопата.
СС0

По данным следствия, ночью в новогодние праздник пьяный Белых с девушкой на улице избили 34-летнего мужчину. Затем подруга чемпиона пригрозила прохожему избить его еще больше, если он не уйдет. Мужчина ушел, но через некоторые время пара снова заметила его.

Белых попытался снова напасть на мужчину, тот оказал сопротивление. Девушка чемпиона увидела это, нашла лопату и несколько раз ударила жертву по голове. Тот упал на землю, а участник боев без правил руками и ногами избил его до потери сознания.

Мужчина чудом выжил. Он получил серьезное сотрясение головного мозга, многочисленные синяки и ссадины, у него оказались сломаны четыре пальца.

Суд приговорил Белых к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его подругу — к 2 годам в колонии общего режима. Также они должны компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 200 тыс. рублей.

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