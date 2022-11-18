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Происшествия

Новосибирский депутат, сбивший ребенка, покаялся и предложил полмиллиона

Новосибирский депутат Сергей Мамонтов, сбивший ребенка, покаялся и предложил его матери 0,5 млн рублей.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам матери ребенка, она встречалась с депутатом и его адвокатом. Мамонтов извинился перед женщиной и сказал, что причиной уезда с места ДТП послужило высокое давление.

До суда депутат предложил ей пойти на примирение и заплатить полмиллиона, возместить расходы на лечение мальчика и за три месяца оплатить ему санаторий. Женщина попросила время, чтобы все обдумать.

Напомним, в Татарске (Новосибирская область) 30 октября местный депутат Сергей Мамонтов сбил на автомобиле Toyota RAV4 6-летнего мальчика и уехал с места аварии.

Его 17 ноября на заседании в Совете депутатов Татарского района официально лишили мандата.

За оставление места ДТП Мамонтова арестовали на 11 суток и лишили прав на 1,5 года по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Также на Мамонтова завели уголовное дело и предъявлено обвинение по статье 125 УК РФ «Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии».

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