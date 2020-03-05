Новосибирский эксгибиционист напал на школьницу, но она успела заснять его со спины

Школьница рассказала, что инцидент произошел 4 марта на Затулинском жилмассиве возле школы № 63. По ее словам, к ней подошел мужчина, спустил штаны и этим дело не ограничилось.
«По Затулинке ходит мужик, спускает штаны <…> заснять только так получилось. Сразу не среагировала, в ступоре стояла, испугалась», — рассказала девушка.
Она пояснила, что побоялась «внаглую» снимать на видео мужчину, поэтому ей удалось лишь запечатлеть, как он уходит.
«Я ему кричала, что сейчас полицию вызову, а он стоял дальше. Думала на телефон снимать, но испугалась, что кинется, мало ли что у него в голове. Так еще секунд 20… надел штаны и пошел как ни в чем не бывало. Мы в метрах десяти где-то друг от друга были», — рассказала школьница.
Девушка отметила, что не знает, будет ли обращаться в полицию, пока она собралась рассказать о произошедшем своей матери.
«Логика: сначала выложу в интернет, а потом расскажу маме, а потом подумаю, идти ли в полицию…», — отмечают в комментариях.
В комментариях к записи также отмечают, что «школьницы сейчас ушлые пошли, может и оговорить спокойно». С другой стороны, как пишет одна из подписчиц, мужчина уже «третий год» там ходит.