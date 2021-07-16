Новосибирский минздрав опроверг отключение от кислорода покончившего с собой пациента

Минздрав Новосибирской области назвал недостоверной информацию об инциденте в Искитимской ЦГБ, где покончил с собой пациент ковидного госпиталя, сообщает правительство региона.

48-летний мужчина покончил с собой 12 июля в Центральной горбольнице Искитима, куда его госпитализировали с коронавирусом.

Очевидцем инцидента стал главврач медучреждения Алексей Кайгородов.

«Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице», — рассказал он изданию «Весь Искитим».

После этого в соцсетях сообщили, что погибший находился на искусственной вентиляции легких и покончил с собой, поскольку «не выдержал длительного кислородного голодания».

По данным некоторых СМИ, в этот день «для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации на 15 минут отключили кислород».

«Информация не соответствует действительности», — заявили в минздраве.

Производство медицинского кислорода. Дмитрий Лямзин.

Кайгородов подчеркнул, что «пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ».

Он также отметил, что «кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось».

Глава регионального минздрава Константин Хальзов назвал недопустимым распространение недостоверной информации.

«Медики в очень тяжелых условиях пандемии борются за каждого пациента. Тем не менее есть люди, которые анонимно распространяют недостоверную информацию, вызывая негатив и панику, что в текущей ситуации просто недопустимо», — заявил министр.

В региональном правительстве напомнили, что есть ответственность за распространение фейковой информации — штрафы от 300 тыс. до 3 млн рублей.

Сейчас обстоятельства и причины гибели пациента выясняют правоохранительные органы.