Новосибирский минздрав опроверг отключение от кислорода покончившего с собой пациента

48-летний мужчина покончил с собой 12 июля в Центральной горбольнице Искитима, куда его госпитализировали с коронавирусом.
Очевидцем инцидента стал главврач медучреждения Алексей Кайгородов.
«Я стал очевидцем происшествия, как раз принимали кислород на улице», — рассказал он изданию «Весь Искитим».
После этого в соцсетях сообщили, что погибший находился на искусственной вентиляции легких и покончил с собой, поскольку «не выдержал длительного кислородного голодания».
По данным некоторых СМИ, в этот день «для пополнения запасов кислорода всем пациентам реанимации на 15 минут отключили кислород».
«Информация не соответствует действительности», — заявили в минздраве.
Кайгородов подчеркнул, что «пациент отделения интенсивной терапии не был интубирован и не был подключен к аппарату ИВЛ».
Он также отметил, что «кислород в отделение реанимации и интенсивной терапии подавался бесперебойно, никаких отключений не производилось».
Глава регионального минздрава Константин Хальзов назвал недопустимым распространение недостоверной информации.
«Медики в очень тяжелых условиях пандемии борются за каждого пациента. Тем не менее есть люди, которые анонимно распространяют недостоверную информацию, вызывая негатив и панику, что в текущей ситуации просто недопустимо», — заявил министр.
В региональном правительстве напомнили, что есть ответственность за распространение фейковой информации — штрафы от 300 тыс. до 3 млн рублей.
Сейчас обстоятельства и причины гибели пациента выясняют правоохранительные органы.