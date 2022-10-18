18 октября
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Происшествия

Новосибирский мясокомбинат обвиняют в массовом загрязнении лесов и водоемов

Ряд уголовных дел возбудили в отношении руководителя Кудряшовского мясокомбината Владимира Гавриленко. Они связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «Прецедент».

Гриб, лес.
Гриб, лес.
СС0

В феврале 2022 года новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура подала иск к свинокомплексу АО «Кудряшовское». В районе мясокомбината исходил неприятный запах.

В июне 2022 года специалисты Минприроды обнаружили в Колыванском лесничестве загрязнение почвы площадью свыше 4 га. Объем поврежденных лесных насаждений — более 94 куб. м.

Причиной загрязнения стали выбросы промышленного животноводства. Подозреваемый — Кудряшовский мясокомбинат.

Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ («Уничтожение лесных насаждений, причинившее крупный ущерб»).

Также в мае было установлено, что АО «Кудряшовское» виновно в массовой гибели рыбы в реке Амба. Была превышена норма допустимого воздействия опасных для здоровья человека веществ.

Возбуждено еще одно уголовное дело по ст. 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

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