Новосибирский патрульный замарал честь мундира виски и вылетел со службы

Суд признал законным увольнение автоинспектора Дмитрия Чухрия за компрометирующую видеозапись.
Решение об отставке было принято по результатам служебной проверки, поводом для которой послужила видеозапись, появившаяся в мессенджерах и соцсетях в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».
На кадрах ролика сотрудник ГИБДД в обмундировании и светоотражающем жилете откупоривает бутылку виски, заливает его в бачок омывателя стекла патрульной Lada.
«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Незамерзайки нет. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС». Затем, включая дворники, гаишник подытоживает: «Ох, шикарный запашок». Нецензурные слова в его репликах были «запиканы», — прокомментировал свои действия сотрудник ДПС.
По мнению проверяющих, автоинспектор нарушил нормы сразу нескольких законов, инструкций, в том числе «Кодекса этики и поведения госслужащих», дисциплинарного устава, федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел» и «О государственном языке».
Со старшим лейтенантом досрочно расторгли контракт.
50-летний Дмитрий Чухрий оспорил в суде свое увольнение. По его словам, ролик снимался «шутки ради», а в бутылке был не алкоголь, а стеклоочиститель.
Свое увольнение экс-гаишник считает чрезмерно суровым наказанием.
Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Центрального района Ирина Коваленко, она просила суд отказать бывшему полицейскому в удовлетворении исковых требований и суд с ней согласился.