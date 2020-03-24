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Происшествия

Новосибирский патрульный замарал честь мундира виски и вылетел со службы

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел иск бывшего сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия к региональному главку МВД РФ, в котором он требовал признать незаконным приказ о его увольнении, восстановить на работе, а также выплатить жалованье за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб.

ГИБДД. Полиция.
ГИБДД. Полиция.
Михаил Хаустов

Суд признал законным увольнение автоинспектора Дмитрия Чухрия за компрометирующую видеозапись.

Решение об отставке было принято по результатам служебной проверки, поводом для которой послужила видеозапись, появившаяся в мессенджерах и соцсетях в конце прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

На кадрах ролика сотрудник ГИБДД в обмундировании и светоотражающем жилете откупоривает бутылку виски, заливает его в бачок омывателя стекла патрульной Lada.

«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Незамерзайки нет. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС». Затем, включая дворники, гаишник подытоживает: «Ох, шикарный запашок». Нецензурные слова в его репликах были «запиканы», — прокомментировал свои действия сотрудник ДПС.

По мнению проверяющих, автоинспектор нарушил нормы сразу нескольких законов, инструкций, в том числе «Кодекса этики и поведения госслужащих», дисциплинарного устава, федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел» и «О государственном языке».

Со старшим лейтенантом досрочно расторгли контракт.

50-летний Дмитрий Чухрий оспорил в суде свое увольнение. По его словам, ролик снимался «шутки ради», а в бутылке был не алкоголь, а стеклоочиститель.

Свое увольнение экс-гаишник считает чрезмерно суровым наказанием.

Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Центрального района Ирина Коваленко, она просила суд отказать бывшему полицейскому в удовлетворении исковых требований и суд с ней согласился.

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