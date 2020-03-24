Новосибирский патрульный замарал честь мундира виски и вылетел со службы

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрел иск бывшего сотрудника ДПС Дмитрия Чухрия к региональному главку МВД РФ, в котором он требовал признать незаконным приказ о его увольнении, восстановить на работе, а также выплатить жалованье за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда — 100 тыс. руб.

Суд признал законным увольнение автоинспектора Дмитрия Чухрия за компрометирующую видеозапись.

Решение об отставке было принято по результатам служебной проверки, поводом для которой послужила видеозапись, появившаяся в мессенджерах и соцсетях в конце прошлого года, пишет « ».

На кадрах ролика сотрудник ГИБДД в обмундировании и светоотражающем жилете откупоривает бутылку виски, заливает его в бачок омывателя стекла патрульной Lada.

«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. Незамерзайки нет. На самом деле я могу себе позволить, работая в ДПС». Затем, включая дворники, гаишник подытоживает: «Ох, шикарный запашок». Нецензурные слова в его репликах были «запиканы», — прокомментировал свои действия сотрудник ДПС.

По мнению проверяющих, автоинспектор нарушил нормы сразу нескольких законов, инструкций, в том числе «Кодекса этики и поведения госслужащих», дисциплинарного устава, федеральных законов «О полиции», «О службе в органах внутренних дел» и «О государственном языке».

Со старшим лейтенантом досрочно расторгли контракт.

50-летний Дмитрий Чухрий оспорил в суде свое увольнение. По его словам, ролик снимался «шутки ради», а в бутылке был не алкоголь, а стеклоочиститель.

Свое увольнение экс-гаишник считает чрезмерно суровым наказанием.

Как рассказала «Ъ» старший помощник прокурора Центрального района Ирина Коваленко, она просила суд отказать бывшему полицейскому в удовлетворении исковых требований и суд с ней согласился.