Новосибирский следком раскрыл убийство 14-летней давности

Суд вынес приговор сибиряку, который 14 лет скрывался от следствия. Как сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области, к совершению преступления причастен 60-летний житель региона.

По данным следствия, в 2007 году в одном из домов области был обнаружен труп мужчины с множественными травмами.

Поймать убийцу по «горячим следам» не получилось. Предварительное следствие по делу было приостановлено на долгие годы.

Его возобновили только в 2021 году. Следователи и полицейские смогли установить обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что обвиняемый в августе 2007 года находился в квартире с потерпевшим и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

По решению суда 60-летний сибиряк получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.