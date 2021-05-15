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Происшествия

Новосибирский следком раскрыл убийство 14-летней давности

Суд вынес приговор сибиряку, который 14 лет скрывался от следствия. Как сообщает пресс-служба СК по Новосибирской области, к совершению преступления причастен 60-летний житель региона.

Кулак, удар.
Кулак, удар.
СС0

По данным следствия, в 2007 году в одном из домов области был обнаружен труп мужчины с множественными травмами.

Поймать убийцу по «горячим следам» не получилось. Предварительное следствие по делу было приостановлено на долгие годы.

Его возобновили только в 2021 году. Следователи и полицейские смогли установить обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что обвиняемый в августе 2007 года находился в квартире с потерпевшим и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

По решению суда 60-летний сибиряк получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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