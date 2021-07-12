12 июля
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Происшествия

Новосибирский ученый погиб при восхождении на Актру

32-летний Георгий Шевелев, работник Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН и член секции горного туризма НГУ погиб при восхождении на ледник в Республике Алтай, сообщает NGS.RU.

Актру. Алтай
Актру. Алтай
www.instagram.com/faisnso/

Группа, которой руководил Шевелев, совершала восхождение на ледник Актру 10 июля. По словам туристов, ученый оступился, сорвался и пролетел 300 метров по крутому склону. Упав, он не подавал признаков жизни.

Альпинисты сразу сообщили о происшествии в МЧС. Из-за погодных условий спасатели не могут подобраться к телу туриста.

Команда успешно спустилась к Голубому озеру, а позже вернулась в Новосибирск. Сейчас она ведет сбор средств для оказания финансовой помощи беременной жене Шевелева.

По данным официального сайта секции горного туризма НГУ, Георгий Шевелев не первый раз руководил походом. В 2010, 2011, 2012 и 2013 годах он уже был участником восхождения на ледник Актру.

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