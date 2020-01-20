Новосибирского ученого ранило в результате взрыва в ходе эксперимента

В новосибирском Институте теоретической и прикладной механики произошел взрыв, сообщает « Тайга.инфо ». В результате происшествия ранен сотрудник, проводивший эксперимент. Пострадавшего увезли в городскую больницу с ушибами и ранениями лица и глаз.

В институте об инциденте говорить отказываются, ссылаясь на правоохранительные органы. В полиции факт происшествия подтверждают, но не сообщают подробности.

По данным издания, ЧП произошло во время эксперимента с аэродинамикой. В институте существует большой комплекс аэродинамических труб и газодинамических установок — по сути, единственный в России в таких масштабах.

Также известно, что раненому сотруднику 38 лет, он проводил эксперимент на оборудовании, которое собрали в одной из лабораторий института.