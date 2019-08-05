Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 августа 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Нож, топор, бензин: в Алтайском крае произошло два покушения и убийство

В Тюменцевском районе муж облил жену бензином и поджег, пишут «Каменские известия» со ссылкой на свои источники. Также в следкоме сообщили об еще одном случае покушения и убийстве в других районах.

Топор.
Топор.
СС0

3 августа в Тюменцевском районе женщина 1983 года рождения попал в районную больницу с ожогами 2-й и 3-й степени. Официально известно, что она получила их дома в селе Сосновка.

По словам источника, к происшествию может быть причастен ее муж, который облил женщину бензином и поджег. Пострадавшая находится в больнице с ожогами.

В Шипуновском районе в покушении на убийство подозревают 59-летнего мужчину. Он поругался со своей 65-летней сожительницей и несколько раз ударил ее топором по голове. Женщина выжила, сообщает краевой следком.

47-летнего жителя Новичихинского района обвиняют в убийстве местного жителя. В июле он пришел в гости к знакомым, поссорился с одной из женщин и начал ее бить и оскорблять. Хозяин дома вступился за даму, но получил от обвиняемого несколько ножевых ранений в шею и грудную клетку. Он скончался на месте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость