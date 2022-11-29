Нож в грудь за комплимент. Житель Алтая пострадал от рук ревнивого односельчанина

Инцидент произошел во время застолья. 40-летний хозяин дома разозлился на своего односельчанина за комплимент его сожительнице. Он ударил его ножом в скулу и грудь.
Скорую помощь вызвали свидетели. Потерпевший госпитализирован. Обвиняемый вину признал.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
Ранее стало известно, что в алтайском городе домашние посиделки закончились убийством.