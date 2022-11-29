29 ноября
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Происшествия

Нож в грудь за комплимент. Житель Алтая пострадал от рук ревнивого односельчанина

В Онгудайском районе (Республика Алтай) 35-летний мужчина был ранен ножом в скулу и в грудь на почве ревности, сообщают в МВД по региону.

Кровь. Нож
Кровь. Нож
СС0

Инцидент произошел во время застолья. 40-летний хозяин дома разозлился на своего односельчанина за комплимент его сожительнице. Он ударил его ножом в скулу и грудь.

Скорую помощь вызвали свидетели. Потерпевший госпитализирован. Обвиняемый вину признал.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Ранее стало известно, что в алтайском городе домашние посиделки закончились убийством.

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