44 ножевых и 19 лет тюрьмы. За что молодой парень из Новоалтайска зверски расправился со своей учительницей

Новость об убийстве пожилой учительницы потрясла весь Новоалтайск. Женщина скончалась от множественных ножевых ранений. Нанес их 23-летний парень, ворвавшийся к ней в дом, чтобы ограбить. Подробности дела, которое поразило даже правоохранителей, altapress.ru рассказал следователь по особо важным делам Новоалтайского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю Антон Ковешников.

Знал весь город

Елену Андреевну Кудрявцеву (все имена изменены — Прим. ред.) знал весь Новоалтайск. Она проработала в одной из школ города более 30 лет — десятки благодарных учеников и их родителей.

Елена Андреевна долго трудилась педагогом начальных классов. Учила самых маленьких «вычитать и умножать». Затем, когда сил стало поменьше, сменила должность, но осталась в системе образования.

Кудрявцева страдала несколькими хроническими заболеваниями. Так, выйдя, наконец, на пенсию, редко покидала пределы собственного участка. Ухаживала за огородом, вела быт в доме. Как позже отметит следствие, в жилье пенсионерки было убрано и уютно.

Школа. Михаил Хаустов

Муж Елены Андреевны давно скончался, а единственная дочь работала на другом конце страны, но периодически приезжала навестить маму. Кроме того, регулярно помогала финансово. Так что жила Елена Андреевна не только на пенсию. Иначе было невозможно — много денег уходило на лекарства.

Сын и вор

Денису Лебедеву в 2021-м году было 22 года. Он получил высшее образование, устроился на работу. Однако уже к этому времени общая сумма его долгов составляла несколько сотен тысяч рублей: микрозаймовые организации, знакомые, друзья.

К столь плачевному материальному состоянию Лебедев пришел самостоятельно — из-за увлечения ставками в букмекерских конторах. В какой-то момент положение его стало настолько катастрофическим, что Денис стал воровать у собственных родителей.

Деньги. Зарплата. СС0

Мама и папа Дениса также помогали ему деньгами. Однако после очередного эпизода с кражей в родном доме, сказали, что так дальше продолжаться не может. И отказались поддерживать отпрыска материально.

Мелкие кражи — огромные проблемы

Еще до того, как вломиться в дом к собственной учительнице, Денис Лебедев уже совершал мелкие кражи у родственников. Ответственность за них не нес, поскольку близкие его прощали и не писали заявления в органы.

Так, его родители не стали обращаться в полицию по факту кражи у них ценных вещей (речь идет о ювелирных украшениях). Пострадала даже девушка Дениса — у ее семьи он воровал деньги.

Кража. Компания «Глобалтек»

В один из дней, в конце мая 2021 года, Лебедевы в жесткой форме попросили сына вернуть им украденное. Или хотя бы отдать часть средств за них.

22-летний Денис выбрал криминальный путь решения проблемы и снова пошел на кражу. К преступлениям он всегда готовился: надевал темные вещи, перчатки и маску. Вытирал все, к чему прикасался, чтобы не оставить отпечатков пальцев.

Решил взять нож

Антон Ковешников рассказывает: «Думаю, преступник выбрал в качестве жертвы именно эту женщину, потому что знал: она очень больна и почти не выходит из дома. Значит, не будет сопротивляться. Изначально Лебедев планировал только забрать ценности и уйти. Но на всякий случай он решил взять с собой нож».

Человек с ножом. Преступник. pixabay.com.

1 июня, после обеда, Денис Лебедев вломился в дом к Елене Андреевне Кудрявцевой, своей учительнице. «Я полагаю, пенсионерка его сразу заметила, — продолжает Ковешников. — Все случилось прямо в коридоре, у входной двери».

Юноша, понимая, что Елена Андреевна его узнала, нанес учительнице 44 удара ножом. Многие из них пришлись на жизненно важные органы. Женщина скончалась на месте.

«Я полагаю, что Лебедев наносил удары хаотично. При этом не останавливался, пока Елена Андреевна не перестала подавать признаков жизни», — говорит Антон Ковешников. Денис Лебедев похитил у женщины вещи и деньги на общую сумму не менее 15 тыс. рублей и скрылся.

Пенсия , старушка. CC0

Тело Елены Андреевны Кудрявцевой обнаружила ее дочь. Как раз в это время она приехала в гости к маме.

Расследование

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Сотрудники краевого Следственного комитета, управления уголовного розыска МВД по Алтайскому краю и ОМВД по городу Новоалтайску по крупицам собирали информацию. От камер видеонаблюдения до случайных свидетелей.

Найти причастного к совершению жестокого убийства удалось через семь месяцев.

Кровь. СС0

Главным вещдоком стала как раз сумка, которую преступник набил предметами из дома потерпевшей. Других улик на месте осталось очень мало. Среди них — кровавые следы от строительных перчаток, которыми пользовался Лебедев.

Антон Ковешников говорит: «Мы пошли по предполагаемому маршруту убийцы. В кустах нашлась сумка с вещами потерпевшей. Там были, помимо предметов из дома, документы на ее имя. Сумку сразу опознала дочь Кудрявцевой».

Установить, что отпечатки пальцев на предметах из сумки принадлежат Лебедеву, получилось далеко не сразу. После этого его задержали.

Силуэт. Нож. Убийца СС0

Признание и отрицание

Сначала Денис дал признательные показания. При их проверке по месту жительства учительницы, он хорошо ориентировался в доме, хотя в ходе следствия было установлено, что ранее он там не был.

Очень скоро парень решил отказаться от сказанного.

Следователь объясняет: «Он хотел получить ч.1 ст. 105 УК РФ, но понимал, что квалификация его мотивов и действий образует состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 105 УК РФ. В совокупности с ч. 4 ст. 162 УК РФ срок по ней гораздо больше».

Тюрьма , заключение. CC0

Справка Статья 105 УК РФ (убийство) состоит из двух частей. Ч. 1 — умышленное причинение смерти другому человеку. Наказывается лишением свободы сроком от 6 до 15 лет. Ч.2 — содержит в себе все обстоятельства, которыми может быть отягощено преступление: особая жестокость, разбой, предварительный сговор, кровная месть и прочее. Предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет.

«Отказ от признательных показаний — классическая ситуация. Могу сказать, что защитная версия Лебедева была примитивной в каком-то смысле. Он пытался доказать, что похищенную сумку учительницы, в которой были предметы с отпечатками пальцев Лебедева, он просто нашел на улице, посмотрел ее содержимое. К чему-то прикоснулся — вот следы пальцев и остались», — рассказывает Антон Ковешников.

Пожилая женщина , пенсия , ключи. СС0

Побег с сумкой Лебедев тоже отрицал. Якобы в это время он проходил недалеко от того места, где в итоге вещдок нашли.

Однако странного парня заметил незнакомец. Его показания потом и пригодились следствию. «Лебедев был напуган и выглядел подозрительно», — комментирует следователь. Орудие преступления — нож, который Денис купил специально, найти так и не удалось.

«Жить стало страшно»

Одноклассники и друзья характеризовали Дениса Лебедева, как человека закрытого. Подробного описания его личности никто дать не смог. Будто о нем ничего и не знали. Убийство Елены Андреевы Кудрявцевой повергло жителей Новоалтайска в шок.

Тюрьма , колючая проволока. pixabay.com

Они говорили следователям: «Жить стало страшно. Средь бела дня…». Антон Ковешников уточняет, что среди допрошенных почти не оказалось людей, не знавших Кудрявцеву.

При этом Лебедев до последнего надеялся получить снисхождение от суда присяжных. Ему приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.