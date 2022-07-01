1 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Няня напилась и жестоко избила младенца

В поселке ЛМС Новой Москвы няня напилась и жестоко избила годовалого мальчика, пишет MK.RU.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

О произошедшем рассказала в полиции мать младенца, уроженка Туркмении. Она пояснила, что снимает жилье у подруги, которая и согласилась присматривать за ребенком в ее отсутствие.

В один из дней женщина вернулась с работы и заметила на сыне следы побоев.

Она стала требовать разъяснений от подруги, но та убежала. Позже взволнованная мать отвезла мальчика в больницу.

Медики отправили ребенка в хирургическое отделение с ушибом половых органов и множественными ссадинами по всему телу, пишет Lenta.ru.

Спустя день няня прислала уроженке Туркмении сообщение, в котором свалила вину за произошедшее на своего сына.

Ранее СМИ выяснили сенсационные подробности из жизни няни-убийцы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость