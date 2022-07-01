Няня напилась и жестоко избила младенца

О произошедшем рассказала в полиции мать младенца, уроженка Туркмении. Она пояснила, что снимает жилье у подруги, которая и согласилась присматривать за ребенком в ее отсутствие.
В один из дней женщина вернулась с работы и заметила на сыне следы побоев.
Она стала требовать разъяснений от подруги, но та убежала. Позже взволнованная мать отвезла мальчика в больницу.
Медики отправили ребенка в хирургическое отделение с ушибом половых органов и множественными ссадинами по всему телу, пишет Lenta.ru.
Спустя день няня прислала уроженке Туркмении сообщение, в котором свалила вину за произошедшее на своего сына.
Ранее СМИ выяснили сенсационные подробности из жизни няни-убийцы.