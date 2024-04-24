О других фигурантах дела замминистра обороны РФ заявили источники

Они причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников».
Однако источник издания не сообщил, кто именно.
Также начались обыски на объектах недвижимости семьи Иванова, указывает Lenta.ru.
О задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки Следственный комитет сообщил вечером 23 апреля.
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о случившемся. Министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее.
С Ивановым проводятся следственные действия, говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
Преступление относится к особо тяжким.
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