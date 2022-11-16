О ДТП с двумя пострадавшими несовершеннолетними пешеходами рассказали в Госавтоинспекции

По предварительным данным, водитель женщина 1974 года рождения управляя автомобилем «Тайота Королла», нарушила правила проезда пешеходного перехода и допустила наезд на двух несовершеннолетних девочек 2007 года рождения. Дети переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП два ребенка получили телесные травмы. Им оказана медицинская помощь, одна из девочек госпитализирована.
Сотрудниками полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
Госавтоинспекция г. Барнаула обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим. Также призывает пешеходов пересекать проезжую часть только в установленных местах и выходить на пешеходный переход в отсутствии близко движущегося транспорта.
Ранее стало известно, что трех подростков сбили на пешеходном переходе.