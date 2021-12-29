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О необходимости создания в РФ открытой электронной базы педофилов заявил депутат

При МВД России необходимо создать открытую электронную базу лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Виталий Милонов, депутат Госдумы.
Виталий Милонов, депутат Госдумы.
instagram.com/villemilonov.

Он уже направил письмо с соответствующим предложением на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева, сообщает RT.

Такая база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать их взаимодействие с педофилами-преступниками, что позволит создавать условия повышенной безопасности для детей, отметил парламентарий в обращении.

Как указал политик, преступления против половой неприкосновенности детей все еще являются «больной темой» общества.

По его словам, не взирая на меры, которые принимают власти, педофилы иногда находят способы и возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений», пишет Газета.Ru.

«Лишь по факту трагедии мы вновь и вновь начинаем задаваться вопросом, как отъявленному педофилу удалось совершить гнусное преступление под носом у правоохранителей, педагогов и родителей», — говорится в тексте послания.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов.

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