О новой схеме мошенничества в популярной соцсети предупредили специалисты

Была зафиксирована фишинговая кибератака на аккаунты пользователей соцсети. Атака направлена на похищение пароля пользователя с целью дальнейшего взлома профиля в соцсети и использования его для мошенничества и рассылки спама.

Признаком такой атаки является получения пользователем сообщения, в котором говорится о том, что архив на все переписки будет создан через 24 часа и отправлен на определенную почту. При этом указывается не принадлежащий юзеру почтовый адрес.

Далее предлагается войти в аккаунт, чтобы отменить создание и передачу архива, а также сменить пароль по ссылке.

Однако эта ссылка является фишинговой, хотя по форме очень похожа на настоящую, пишет Lenta.ru. Пользователь, вводя пароль в форме фейкового сайта, отдает свой аккаунт прямо в руки хакеру.