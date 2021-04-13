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Происшествия

О последствиях сброса воды в океан с аварийной атомной станции рассказал эксперт

Слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось, заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Лосось. Рыбалка.
Лосось. Рыбалка.
CC0

Правительство Японии приняло решение после тщательной очистки сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». В настоящее время вода, предназначавшаяся для охлаждения реакторов, хранится на территории станции в резервуарах. Перед сбросом ее тщательно очистят от радиоактивных элементов. Ориентировочно, сброс намечен на 2023 год.

В том случае, если радиоактивное загрязнения со станции попадет в Тихий океан, оно будет однонаправленно переноситься в северо-восточном направлении, пишет News.ru. Таким образом, все загрязнение окажется в северной части Тихого океана.

«Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определенное загрязнение со стороны „Фукусимы“, а со сливом воды будут получать еще больше», — заявил Дмитрий Лисицын.

В местах возможного загрязнения нагуливают вес шесть видов тихоокеанского лосося — горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча.

Японский «чернобыль»

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года. Это была сильнейшая авария на атомной станции со времен Чернобыля.

По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов может понадобиться до 40 лет.

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