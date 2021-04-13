О последствиях сброса воды в океан с аварийной атомной станции рассказал эксперт

Слив воды с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» может привести к тому, что радиоактивное загрязнение будет вынесено в центр северной части Тихого океана, где подрастает тихоокеанский лосось, заявил руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Правительство Японии приняло решение после тщательной очистки сбросить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1». В настоящее время вода, предназначавшаяся для охлаждения реакторов, хранится на территории станции в резервуарах. Перед сбросом ее тщательно очистят от радиоактивных элементов. Ориентировочно, сброс намечен на 2023 год.

В том случае, если радиоактивное загрязнения со станции попадет в Тихий океан, оно будет однонаправленно переноситься в северо-восточном направлении, пишет News.ru. Таким образом, все загрязнение окажется в северной части Тихого океана.

«Чем это угрожает России? Виды рыб, которые нагуливаются в северной части Тихого океана и потом поступают на стол россиянам, уже получают определенное загрязнение со стороны „Фукусимы“, а со сливом воды будут получать еще больше», — заявил Дмитрий Лисицын.

В местах возможного загрязнения нагуливают вес шесть видов тихоокеанского лосося — горбуша, кета, кижуч, сима, нерка и чавыча.

Японский «чернобыль»

Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами 11 марта 2011 года. Это была сильнейшая авария на атомной станции со времен Чернобыля.

По оценкам специалистов, на окончательную ликвидацию последствий аварии и демонтаж реакторов может понадобиться до 40 лет.