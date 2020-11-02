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Происшествия

О резком росте краж денег с банковских счетов сообщил Центробанк

Злоумышленники резко нарастили свою активность в первом полугодии — во время наиболее жестких карантинных ограничений в России. Хищения коснулись банковских счетов.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ.

Согласно данным регулятора, первое полугодие выдалось для мошенников очень «тучным» — они совершили свыше 360 тыс. несанкционированных операций со средствами граждан. Операции были совершены без согласия владельцев этих счетов, пишут «Ведомости».

Общая сумма хищений за этот период составила около 4 млрд рублей, из которых клиентам было возвращено лишь 485 млн рублей.

ЦБ также зафиксировал небывалый рост случаев телефонного мошенничества. По данным регулятора, в период тотального локдауна в России злоумышленники, пользующиеся телефоном, стали активнее в четыре раза в сравнении с данными за тот же период 2019 года, пишет News.ru.

80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров, сообщил регулятор.

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