О резком росте краж денег с банковских счетов сообщил Центробанк

Активность телефонных мошенников выросла за это время в четыре раза, сообщил ЦБ РФ.
Согласно данным регулятора, первое полугодие выдалось для мошенников очень «тучным» — они совершили свыше 360 тыс. несанкционированных операций со средствами граждан. Операции были совершены без согласия владельцев этих счетов, пишут «Ведомости».
Общая сумма хищений за этот период составила около 4 млрд рублей, из которых клиентам было возвращено лишь 485 млн рублей.
ЦБ также зафиксировал небывалый рост случаев телефонного мошенничества. По данным регулятора, в период тотального локдауна в России злоумышленники, пользующиеся телефоном, стали активнее в четыре раза в сравнении с данными за тот же период 2019 года, пишет News.ru.
80% злоумышленников звонили людям якобы от лица различных финансовых организаций, при этом использовались технологии подмены телефонных номеров, сообщил регулятор.