Сейчас в зоне подтопления находится 101 жилой дом и 282 приусадебных участка в 16 населенных пунктах.
Количество подтопленных территорий снижается, однако ситуация все еще остается на постоянном контроле.
Оперативные группы ГУ МЧС по Алтайскому краю выехали в райцентры Тальменка и Ельцовка для разведки обстановки на реках. Туда же направлили подразделения пожарно-спасательного отряда и бойцов аэромобильной группировки на случай осложнения.
Оперативная группа также работает в Баевском районе, где подтоплено 10 жилых домов.
Ранее стало известно, что еще одна река выходит из берегов в Алтайском крае.
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