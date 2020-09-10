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Происшествия

О способе обмана через Госуслуги рассказал эксперт

Мошенники используют сайты-двойники, фишинговые ссылки в электронных письмах, а также звонки на мобильные телефоны, чтобы обмануть пользователей через Госуслуги, рассказал агентству «Прайм» консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.

Телефон, компьютер.
Телефон, компьютер.
unsplash.com

Ссылки на сайты-двойники часто размещают на сторонних веб-ресурсах в тексте сообщений о льготах и выплатах. Подобные предложения подкупают пользователей выгодой.

«Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — пояснил Рогозин.

Лучший способ не стать жертвой мошенников — самостоятельно переходить на официальный сайт Госуслуг, пишет Lenta.ru.

Для этого нужно сверить адрес сайта и убедиться, что он написан без ошибок и лишних символов.

«Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru). Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт „Госуслуг“ не должен требовать повторной авторизации. В противном случае это свидетельствует о том, что вы имеете дело с поддельной страницей», — заключил Рогозин.

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