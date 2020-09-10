О способе обмана через Госуслуги рассказал эксперт

Ссылки на сайты-двойники часто размещают на сторонних веб-ресурсах в тексте сообщений о льготах и выплатах. Подобные предложения подкупают пользователей выгодой.
«Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — пояснил Рогозин.
Лучший способ не стать жертвой мошенников — самостоятельно переходить на официальный сайт Госуслуг, пишет Lenta.ru.
Для этого нужно сверить адрес сайта и убедиться, что он написан без ошибок и лишних символов.
«Похожие символы в адресе могут быть заменены (например, g0suslugi.ru или gosulugl.ru). Если предварительно был осуществлен вход на портал в соседней вкладке браузера, то переход по официальной ссылке на сайт „Госуслуг“ не должен требовать повторной авторизации. В противном случае это свидетельствует о том, что вы имеете дело с поддельной страницей», — заключил Рогозин.