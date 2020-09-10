О способе обмана через Госуслуги рассказал эксперт

Мошенники используют сайты-двойники, фишинговые ссылки в электронных письмах, а также звонки на мобильные телефоны, чтобы обмануть пользователей через Госуслуги, рассказал агентству « Прайм » консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы джет» Александр Рогозин.

Ссылки на сайты-двойники часто размещают на сторонних веб-ресурсах в тексте сообщений о льготах и выплатах. Подобные предложения подкупают пользователей выгодой.

«Так, например, мошенники создавали поддельные сайты в период самоизоляции с сообщениями о выплатах семьям с детьми, с помощью которых похищались данные банковских карт», — пояснил Рогозин.

Лучший способ не стать жертвой мошенников — самостоятельно переходить на официальный сайт Госуслуг, пишет Lenta.ru.

Для этого нужно сверить адрес сайта и убедиться, что он написан без ошибок и лишних символов.