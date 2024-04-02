О закрытых из-за паводка алтайских дорогах напомнили в Министерстве транспорта

Открытые участки
- «Калининский – Сибирячиха – Александровка»;
- «Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка»;
- «Новоегорьевское – Титовка – Новичиха».
Закрытые участки
- «Рубцовск — Угловское — Михайловское»;
- «Алейск — Безголосово». Альтернативный проезд возможен через «Алейск — Петропавловское — Смоленское» и «Подъезд к селу Безголосово»;
- «Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское» между селами Ащегуль и Каип. Альтернативный проезд действует через «Ащегуль — Полуямки — Назаровка — Михайловка»;
- «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка». Проезд до с. Гонохово действует в направлении «Овечкино — Гонохово»;
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» между Бор-Форпост и Михайловское;
- «Поспелиха — Новичиха — Волчиха»;
- «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области». Альтернативные проезды есть по улично-дорожной сети в селе Волчиха, и по трассам «Бурла — Новопесчанное — Устьянка — Подсосново — Нововознесенка» и «Бурла — Притыка —Орехово — Новоандреевка»
Реверсивное движение возможно по федеральной трассе А-321 перед Кулундой: км 372 и км 378.
Ранее губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе.
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