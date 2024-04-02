2 апреля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

О закрытых из-за паводка алтайских дорогах напомнили в Министерстве транспорта

Последствия паводка продолжают ликвидировать дорожные службы Алтайского края, сообщили в ведомстве.

Топит коттеджный поселок «Лосихин остров».
Топит коттеджный поселок «Лосихин остров».
«В Курсе 22»

Открытые участки

  • «Калининский – Сибирячиха – Александровка»;
  • «Бурла – Притыка – Орехово – Новоандреевка»;
  • «Новоегорьевское – Титовка – Новичиха».

Закрытые участки

  • «Рубцовск — Угловское — Михайловское»;
  • «Алейск — Безголосово». Альтернативный проезд возможен через «Алейск — Петропавловское — Смоленское» и «Подъезд к селу Безголосово»;
  • «Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское» между селами Ащегуль и Каип. Альтернативный проезд действует через «Ащегуль — Полуямки — Назаровка — Михайловка»;
  • «Ребриха — Шарчино — Корчино — Завьялово — Леньки — Благовещенка». Проезд до с. Гонохово действует в направлении «Овечкино — Гонохово»;
  • «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области» между Бор-Форпост и Михайловское;
  • «Поспелиха — Новичиха — Волчиха»;
  • «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области». Альтернативные проезды есть по улично-дорожной сети в селе Волчиха, и по трассам «Бурла — Новопесчанное — Устьянка — Подсосново — Нововознесенка» и «Бурла — Притыка —Орехово — Новоандреевка»

Реверсивное движение возможно по федеральной трассе А-321 перед Кулундой: км 372 и км 378.

Ранее губернатор Алтайского края назвал причины сильного паводка в регионе.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость