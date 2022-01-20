20 января
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Происшествия

Об обнаружении тайных захоронений боевиков сообщила полиция Алма-Аты

Правоохранительные органы Алма-Аты обнаружили тайные захоронения боевиков, принимавших участие в массовых беспорядках, сообщил департамент полиции (ДП) города, сообщает «Интерфакс».

Протесты в Казахстане 5 января.
Протесты в Казахстане 5 января.
@kaspiysk_365

Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — подчеркнула официальный представитель ДП Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Ранее начальник ДП Алма-Аты Канат Таймерденов сообщал, что в городе во время массовых беспорядков было совершено семь нападений на морги, в результате было похищено более 40 тел.

Что произошло

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.

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