Об обнаружении тайных захоронений боевиков сообщила полиция Алма-Аты

Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков.

«Количество и места захоронений представляют оперативный интерес. В связи с этим не подлежат разглашению», — подчеркнула официальный представитель ДП Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Ранее начальник ДП Алма-Аты Канат Таймерденов сообщал, что в городе во время массовых беспорядков было совершено семь нападений на морги, в результате было похищено более 40 тел.

Что произошло

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями.