Об уголовном деле против врачей и «рыбном месте» для праха в Баварии рассказал директор Юрия Шатунова

Шатунову внезапно стало плохо за столом.

Друзья позвонили в скорую помощь, диспетчер которой, по словам Кудряшова, посоветовала самостоятельно довезти Шатунова до больницы, поскольку на тот момент время ожидания машины было очень большим.

Друзья отвезли певца в ближайший травмпункт, где медики назвали случай тяжелым и вызвали скорую помощь для госпитализации певца.

«Нам прислали бригаду скорой. Просто какую-то древнюю „Газель“ без аппаратуры. До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был мертвым. Я думаю, его невозможно было спасти. Сердце раздулось и разорвалось. Правда, он минут сорок еще промучился, не мог уже на ногах стоять», — пояснил Кудряшов.

Он добавил — из-за возбужденного дела родным сразу не разрешили похоронить Шатунова. И подчеркнул, что ни он, ни родственники певца не имеют претензий к врачам, пишет bfm.ru.

«Сейчас в отношении врачей скорой возбуждено уголовное дело. Поэтому нам сначала не разрешали Юру хоронить, не отдавали тело. Да, проверка проводится, но мы никаких претензий к врачам не имеем. Юру было не спасти, слишком сложный случай», — сказал Кудряшов.

Прощание с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым прошло накануне в траурном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Кремация

Похоронят артиста 28 июня. Церемония будет закрытой.

Семья прилетит из Германии на прощание 27 июня. Тело Шатунова будет кремировано. Таково завещание Юрия Шатунова. Часть праха захоронят в Германии, пишет РИА Новости.

«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще пожеланием Юрия Васильевича было, чтоб его прах развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — сказал Кудряшов.

Что произошло

48-летний певец скончался от обширного инфаркта.

24 июня действиями сотрудников Домодедовской скорой помощи, к которым поступил музыкант Юрий Шатунов, заинтересовались правоохранительные органы, пишет Lenta.ru. Сотрудникам медучреждения может грозить до пяти лет лишения свободы из-за преступной халатности, повлекшей смерть пациента (статья 293 УК РФ).