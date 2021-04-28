Обезвредили банду девочек-похитительниц смартфонов

Кражами в метро Москвы занимались девочки младше 14 лет, сообщает ТАСС.
Девочки присматривали пассажирок метро, которые на станциях общались по дорогим телефонам и затем убирали их в карманы. Потом одна из исполнителей отвлекала жертву и закрывала от окружающих вторую участницу, которая незаметно вытаскивала смартфон.
Также задержаны предполагаемый лидер организованной группы — 70-летний москвич, а также четверо его подельников, пишет bfm.ru.
В ходе обысков у подозреваемых нашли и изъяли более 1300 смартфонов, другую технику.