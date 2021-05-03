Обезьяну обнаружили в багажном отделении российского автобуса

Автобус следовал из Москвы в Махачкалу.

Во время осмотра в багажном отсеке правоохранители обнаружили клетку с обезьяной. Никаких документов на животное у владельца груза — 21-летнего жителя Махачкалы — при себе не было.

Он купил макаку в Москве по объявлению и вез к себе домой, пишет Lenta.ru.

Макаку осмотрели ветеринары. По факту перевозки обезьяны проводится проверка.

Между тем ученые создали гибрид человека и обезьяны. Исследования проводились в Китае. Ученые вводили стволовые клетки человека в эмбрионы животных, чтобы выращивать новые органы для трансплантации. Результатом экспериментов стал эмбрион с человеческими клетками, который так и не появился на свет, поскольку ученые остановили процесс.