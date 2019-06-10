Обидчица извинилась перед девушкой, которую заставили пить из лужи в Бийске

Участница конфликта в Бийске, где 16-летнюю девушку заставили пить из лужи , стала жертвой травли в интернете. Она рассказала Сиб. фм подробности случившегося. Со слов девушки, она уже несколько раз просила прощения у пострадавшей.

По ее словам, на съёмке видео присутствовали пять человек. Она хотела показательно наказать сверстницу за травлю и оскорбления её младшей сестры в школе, рассказала девушка.

Ей якобы предложили несколько вариантов, среди которых была, например, прогулка в нижнем белье домой.

«Я несколько раз просила прощения у нее. Мы в шутку это предлагали, а конкретно пить из лужи её никто не просил, было сказано „унизь лицо“. Никто не думал, что шутку она воспримет всерьёз. Теперь я хочу извиниться», — сообщила обидчица.

Напомним, в СУ СКР по Алтайскому краю организована доследственная проверка по поводу случившегося.