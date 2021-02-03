Объявлен в федеральный розыск бывший глава центра ядерной медицины

Козин заочно арестован.
«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — пояснил собеседник.
По данным пресс-службы Хорошевского суда Москвы, Козину официально предъявлено обвинение, однако решение об аресте не вступило в силу.
В январе 2020 года Олег Козин, бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), был задержан по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ).
О центре
ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит в Федеральное медико-биологическое агентство, центр был создан в 2010 году и отвечает за запуск медицинских радиологических центров, пишет Lenta.ru.
С момента запуска центр участвовал в строительстве более 30 медицинских учреждений.