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Объявлен в федеральный розыск бывший глава центра ядерной медицины

СКР объявил в федеральный розыск Олега Козина, бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Центр ядерной медицины в Барнауле.
Центр ядерной медицины в Барнауле.
altapress.ru.

Козин заочно арестован.

«Следователи объявили в федеральный розыск Козина Олега Михайловича — фигуранта уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — пояснил собеседник.

По данным пресс-службы Хорошевского суда Москвы, Козину официально предъявлено обвинение, однако решение об аресте не вступило в силу.

В январе 2020 года Олег Козин, бывший исполняющий обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ), был задержан по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ).

О центре

ФГУП «ФЦПиРОЯМ» входит в Федеральное медико-биологическое агентство, центр был создан в 2010 году и отвечает за запуск медицинских радиологических центров, пишет Lenta.ru.

С момента запуска центр участвовал в строительстве более 30 медицинских учреждений.

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