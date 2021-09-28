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Происшествия

Обладателя трех премий «Гремми» обвиняют в сексуальном насилии, похищении людей

Суд присяжных в США вынес обвинительный приговор рэперу Ар Келли. Его признали виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, которые продолжались более двух десятилетий, пишет «Интерфакс».

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
unsplash.com.

Музыкант признан виновным в торговле женщинами, производстве детской порнографии и похищении людей. Свои истории о сексуальном насилии со стороны Ар Келли (его настоящее имя Роберт Сильвестр Келли) в ходе судебных слушаний рассказали 11 обвинителей, двое из них — мужчины.

Адвокат рэпера намерен обжаловать решение суда, пишет «РИА Новости». Сам певец неизменно отрицает свою вину.

Приговор должен быть оглашен в мае 2022 года. Ар Келли могут грозить десятки лет в тюрьме.

Обладатель

Ар Келли — обладатель трех премий «Гремми», пишет bfm.ru. В середине 90-х он прославился своим хитом I Believe I can Fly. Песня была написана к фильму «Космический матч».

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