Обломки другого самолета нашли во время поиска пропавшего с радаров Ан-2 в Бурятии

Найденные фрагменты принадлежат совершенно иному воздушному судну, которое потерпело крушение год назад, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Самолет также принадлежит авиакомпании «Феникс».
По словам представителей авиакомпании, он совершил жесткую посадку в Бурятии в июне 2019 года.
Пропал с радаров
20 июля в Бурятии пропал самолет Ан-2, который вылетел из села Кырен 19 июля. Сигнал о том, что он перестал выходить на связь, поступил спасателям лишь через шесть часов после вылета.
На борту пропавшего самолета находились шесть человек, среди которых были члены экипажа других воздушных судов, пишет polit.ru.
Предполагается, они вылетели, чтобы осмотреть территорию Тункинского и Окинского районов Бурятии для последующей химической обработки с воздуха лесов от тутового шелкопряда.
Состояние самолета
В авиакомпании утверждают, что самолет 1984 года выпуска находился в «идеальном состоянии», а экипаж имеет большой опыт полетов.
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 ст. 263 УК РФ).