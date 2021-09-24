Обломки пропавшего вертолета ФСБ нашли на склоне горы

На Камчатке нашли обломки вертолета Ка-27, который пропал несколько часов назад, сообщил источник РИА Новости .

Судьба экипажа из четырех человек пока неизвестна. Части корпуса воздушного судна находятся в труднодоступной местности — на высоте более 900 метров.

Вертолет принадлежит ФСБ и вылетел на тренировочные полеты в район села Николаевка Камчатского края.

В экстренных службах сообщали, что вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке. Он выполнял учебно-тренировочный полет.

Воздушное судно пропало в районе южного склона горы Острой.

Спасатели МЧС к поискам пропавшего Ка-27 не привлекались, заявили в региональном главке, пишет Ридус.

О машине

Ка-27 — это корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок.