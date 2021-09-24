Обломки пропавшего вертолета ФСБ нашли на склоне горы

Судьба экипажа из четырех человек пока неизвестна. Части корпуса воздушного судна находятся в труднодоступной местности — на высоте более 900 метров.
Вертолет принадлежит ФСБ и вылетел на тренировочные полеты в район села Николаевка Камчатского края.
В экстренных службах сообщали, что вертолет Ка-27 не вышел на связь на Камчатке. Он выполнял учебно-тренировочный полет.
Воздушное судно пропало в районе южного склона горы Острой.
Спасатели МЧС к поискам пропавшего Ка-27 не привлекались, заявили в региональном главке, пишет Ридус.
О машине
Ка-27 — это корабельный противолодочный вертолет, который разработали в СССР в 1970-е годы. Предназначен для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок.