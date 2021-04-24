Обломки пропавшей индонезийской подлодки нашли у берегов Бали

По словам начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно, в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно для перископа, а также молитвенные коврики.
«Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее», — пояснил Маргоно.
Он добавил, что обнаруженное ранее на месте, где лодка находилась перед исчезновением, нефтяное пятно могло появиться после того, как нефть просочилась из трещины в топливном баке. Либо экипаж намеренно выпустил топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна.
Юдо Маргоно предположил, что субмарина могла затонуть на глубине 600−700 метров.
Справка
Поиски вели не менее 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Помощь предлагали многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.