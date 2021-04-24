24 апреля
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Происшествия

Обломки пропавшей индонезийской подлодки нашли у берегов Бали

Обломки субмарины «Нангала», с которой 21 апреля была потеряна связь, были обнаружены у берегов острава Бали, сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Подлодка в море.
Подлодка в море.
pixabay.com.

По словам начальника штаба индонезийских ВМС Юдо Маргоно, в зоне поисков нашли части выпрямителя торпед, баллон со смазкой, вероятно для перископа, а также молитвенные коврики.

«Имея достоверные доказательства, предположительно полученные с подлодки KRI, мы изменили статус судна с пропавшего на затонувшее», — пояснил Маргоно.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Он добавил, что обнаруженное ранее на месте, где лодка находилась перед исчезновением, нефтяное пятно могло появиться после того, как нефть просочилась из трещины в топливном баке. Либо экипаж намеренно выпустил топливо и жидкость, чтобы облегчить вес судна.

Юдо Маргоно предположил, что субмарина могла затонуть на глубине 600−700 метров.

Справка

Поиски вели не менее 18 кораблей ВМС Индонезии, четыре полицейских судна и три — национальной поисково-спасательной службы. Помощь предлагали многие страны, в том числе Россия, США, Германия, Франция, Индия, Турция и Австралия.

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