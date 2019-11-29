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Происшествия

Обнаружен вирус, который «прикидывается» приложением банка и крадет деньги россиян

С этого года хакеры начали использовать новые вирусы, которые могут сами заходить в приложение банка в мобильном устройстве и выводить деньги со счета жертвы.

Смартфон. Телефон.
Смартфон. Телефон.
СС0

Новый вид атаки хакеры используют для операционной системы Android, пишет РБК.

Мошенники маскируют вирусы под приложения или распространяют их в виде ссылки. После скачивания и установки такого «файла» вирус начинает выполнять свои функции без ведома пользователя.

С новым видом вируса столкнулись клиенты «Почта Банка» и МКБ, однако представители обоих утверждают, что случаи были единичными.

«С июля 2018 по июнь 2019 года с помощью троянов для Android хакеры смогли украсть 110 млн рублей», — говорится в докладе компании Group-IB, которая специализируется на вопросах кибербезопасности.

Однако по сравнению с тем же периодом в прошлом году показатель упал на 43%. Сейчас хакеры в основном переключились на международный рынок и только в редких случаях продолжают модифицировать приложения для атак на россиян, пишет ura.ru.

Ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев заявил, что утечки данных будут будут продолжаться, пока за это не наступит ответственность банков, сообщает НСН.

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