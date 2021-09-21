Образуются горы: Алтай вновь тряхнуло

22 сентября зафиксирован подземный толчок магнитудой 3 в 189 км от Горно-Алтайска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 35 км северо-север-западнее поселка Акташ, сообщает «Интерфакс».

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK-64.

Сейсмоактивность

Землетрясение зарегистрировано в границах очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной с процессами горообразования, продолжающимися последние 5−10 млн лет.

Установлено, что скорость горизонтальных тектонических движений Горного Алтая относительно северной части Евразии составляет 1,19 мм в год к северо-западу.