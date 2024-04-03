Обрушилось здание завода после мощного землетрясения на Тайване

После землетрясения обрушилось здание завода по производству пластмассы на севере Тайваня, сообщает TVBS .

Также крупнейший тайваньский производитель полупроводников начал эвакуацию заводских площадей на острове из-за землетрясения.

Утром 3 апреля произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 на острове Тайвань.

В Китае объявили наивысший уровень опасности после землетрясения в акватории города Хуалянь на Тайване.

Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Произошло множество афтершоков.

Вооруженные силы Тайваня активно участвуют в спасательных операциях после мощного землетрясения на острове.

Войска направлены для предоставления помощи. Создан центр реагирования. Он будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Без света

Из-за землетрясения обесточены свыше 87 тыс. домохозяйств.

Цунами

Цунами достигло побережья японского острова Исигаки после землетрясения магнитудой 7,7 у восточного побережья Тайваня. На данный момент угроза снята.

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