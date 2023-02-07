Обрушился подъезд при взрыве газа в многоэтажке. Есть погибшие. Под завалами находятся люди

Восемь квартир жилого дома в Ефремове Тульской области разрушены в результате взрыва бытового газа, сообщает ТАСС .

Пять человек погибли и двое пострадали при обрушении подъезда жилого дома. <МЧС сообщает о четырех погибших.>

Под завалами находятся люди. Пять человек достали из-под завалов. Двоих на момент публикации еще не достали.

Предварительной причиной происшествия стал взрыв бытового газа, указывает Газета.Ru.

Несколько человек из-под завалов вытащили спасатели.

Жительница дома за несколько минут до случившегося жаловалась на запах газа, сообщает Лайф. Она позвонила внучке и попросила ее вызвать экстренные службы.

На месте ЧП работают все экстренные службы города.

Ранее жильцы многоэтажки чуть не взлетели на воздух из-за взрыва газа в Подмосковье.