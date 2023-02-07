Обрушился подъезд при взрыве газа в многоэтажке. Есть погибшие. Под завалами находятся люди

Пять человек погибли и двое пострадали при обрушении подъезда жилого дома. <МЧС сообщает о четырех погибших.>
Под завалами находятся люди. Пять человек достали из-под завалов. Двоих на момент публикации еще не достали.
Предварительной причиной происшествия стал взрыв бытового газа, указывает Газета.Ru.
Несколько человек из-под завалов вытащили спасатели.
Жительница дома за несколько минут до случившегося жаловалась на запах газа, сообщает Лайф. Она позвонила внучке и попросила ее вызвать экстренные службы.
На месте ЧП работают все экстренные службы города.
Ранее жильцы многоэтажки чуть не взлетели на воздух из-за взрыва газа в Подмосковье.
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