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Происшествия

Обвал на руднике «Пионер». Что известно к этому часу

18 марта на приамурском руднике «Пионер» произошло обрушение породы. На сегодняшний день спасатели продолжают работы на месте происшествия, сообщает РИА Новости.

Шахта
Шахта
ССО

За минувшую ночь из заваленной шахты вывезли 182 кубических метров грунта. Сейчас четыре буровые установки работают с максимальной скоростью. Работы продолжаются круглосуточно.

В карьере над шахтой для мониторинга ситуации рассматривают возможность установки георадара. Он поможет оперативно оценивать состояние горных масс, льда и воды, а также предотвратить их сползание и попадание в шахту.

Под завалами находятся 13 горняков.

Ранее на глубине 28 этажей застряли российские горняки.

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