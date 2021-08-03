Обвиняемый в похищении 12-летней девочки в Алтайском крае месяц следил за ней

40-летнему жителю Бийского района заочно предъявили обвинение в похищении 12-летней девочки. Его также объявили в федеральный розыск, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Мужчина обвиняется по п.п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего).

Также стало известно, с июня по июль обвиняемый наблюдал за девочкой.

Днем 31 июля он увидел ее проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. С силой толкнув ребенка, мужчина связал ей руки и ноги, а затем надел мешок.

Обвиняемый погрузил потерпевшую в прицеп самоходного транспортного средства, после чего отвез в подвал занимаемого им дома.

Как сообщалось ранее, испугавшись резонанса, похититель сам отпустил пленницу и скрылся.

«В связи с тем, что мужчина скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск, в ближайшее время следователь обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», — заявили в Следкоме.

Девочке оказывается психологическая помощь.

Расследование уголовного дела продолжается.